Preghiera del mattino del 13 Luglio 2025 | Fammi Tuo tempio

Inizia questa giornata con un cuore aperto e una mente serena, consacrando ogni attimo alla Santissima Trinità. La preghiera del mattino di oggi ci invita a rinnovare il nostro impegno di fede, riconoscendo la presenza divina in ogni respiro e in ogni pensiero. Con umiltà e devozione, chiediamo di essere strumenti di pace e amore. Ricordiamoci che, nel vivere con fede, troviamo la vera forza per affrontare ogni sfida.

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 13 Luglio 2025: “Fammi Tuo tempio”

