Oggi è il giorno del Palio Casole Campagna e Cavallano esultano per l’assegnazione

Casole d'Elsa si prepara a vivere l'emozione del Palio. Oggi sette contrade si sfideranno nell'attesissima corsa che animerà la pista del Palio. Come da consuetudine, l'abbinamento tra cavalli e contrade ha rappresentato un momento partecipato, vissuto con entusiasmo e grande pathos. L'assegnazione ha scatenato forti emozioni tra i contradaioli. Esultano in particolare Casole Campagna e Cavallano, entrambe soddisfatte dell'accoppiamento ricevuto, mentre anche Monteguidi coltiva grandi speranze per una corsa da protagonista. La sorte ha scelto per Casole Campagna la baia Chimera da Clodia, affidata a Antonio Siri, fantino di esperienza e temperamento che potrebbe fare la differenza.