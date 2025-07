Ex Abb la bonifica è terminata | Aspettiamo l’ok per costruire

La bonifica dell’ex Abb, di oltre 34.000 metri quadrati tra viale Pavia e via Fascetti, è finalmente terminata. Ora si attende il via libera del Comune per avviare i lavori, che trasformeranno questa vasta area alle spalle della stazione in un nuovo vivace villaggio residenziale. Con otto palazzine da otto piani, il progetto promette di rivoluzionare il quartiere e offrire oltre 280 nuove abitazioni.

Dopo la conclusione dei lavori di bonifica, si attende il via libera per l'inizio dei lavori nella spianata da oltre 34mila metri quadri dell'ex Abb tra viale Pavia e via Fascetti. Una vasta area alle spalle della stazione che verrà riqualificata grazie all'ok del Comune, atteso tra poche settimane, e sulla quale verrà realizzato un nuovo villaggio residenziale composto da otto palazzine, da otto piani ciascuna, per un totale di oltre 280 appartamenti. "Siamo in attesa del rilascio del permesso di costruire – spiega il geometra Diego Bosis dell'impresa Tecno Consulent, committente del cantiere –.

