La Gaberiana torna all’Isolotto | Il Signor G? Uno di famiglia

La gaberiana torna all’Isolotto, portando con sé il fascino senza tempo di Giorgio Gaber e dei grandi cantautori italiani. Andrea Scanzi, voce autorevole e appassionata, ci invita a rivivere le emozioni di un mondo musicale che ha segnato la sua vita e quella di molti. Un’occasione unica per immergersi nuovamente in quel universo di riflessione, musica e ricordi, perché il Signor G non è mai stato così vicino come ora.

"Sono cresciuto in una famiglia dove si masticava, si ascoltava, si rifletteva tutti i giorni sui cantautori. Sono cresciuto in mezzo ai vinili di De André, Guccini, Battiato, Bennato, Graziani, Gaber, tutto quel mondo lì. Per certi versi erano amici di famiglia, li vivevo, li ascoltavo, li conoscevo". Parola di Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, autore che da quindici anni racconta a teatro Giorgio Gaber e che sul Signor G si laureò nel 2000. Domani (fino al 17 luglio) inizia la terza edizione de ' La Gaberiana ' (di cui Scanzi è direttore artistico), festival dedicato alla memoria e all'eredità artistica di Gaber che si snoda tra piazza Gaber, piazza dell'Isolotto e la Limonaia di Villa Strozzi.

