Un film ‘ferrarese’ a Locarno ‘Le bambine’ rappresenta l’Italia

Il 78° Locarno Film Festival si apre con una nota italiana di grande rilievo: “Le Bambine”, opera prima di Valentina e Nicole Bertani, rappresenta il nostro Paese in concorso. Ambientato e girato a Ferrara, il film celebra la bellezza e la creatività italiane, grazie all’impegno di talenti locali come Ilaria Battistella e Sara Ardizzoni. Un’occasione unica per mettere in luce il nostro cinema e la nostra cultura al prestigioso palcoscenico internazionale.

L'unico film italiano in concorso al 78esimo Locarno Film Festival sarà ' Le Bambine ', opera prima di Valentina e Nicole Bertani, ambientata a Ferrara e girata in parte in città, grazie a una sinergia tra produzione, Emilia-Romagna Film Commission e Comune. Nella troupe hanno collaborato anche due ferraresi: Ilaria Battistella, in qualità di location manager per tutto il territorio dell'Emilia Romagna, e la musicista Sara Ardizzoni, che ha collaborato con Lorenzo Confetta ad alcune tracce della colonna sonora. "Stiamo operando con convinzione e sinergia per sostenere iniziative culturali legate al cinema a livello nazionale ed internazionale, creando così nuove opportunità per promuovere Ferrara come set ideale per le produzioni italiane ed estere e per fare emergere nuovi talenti – afferma il sindaco Alan Fabbri – Per questo abbiamo accolto con piacere la richiesta di Valentina Bertani di poter girare alcune scene del suo lungometraggio nella nostra città.

