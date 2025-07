Amministratori nel mirino All’ordine del giorno intimidazioni e minacce

In un contesto sempre più teso e polarizzato, gli amministratori locali si trovano ad affrontare minacce, insulti e aggressioni che mettono a dura prova il loro ruolo e la loro serenità. La recente indagine “Amministratori sotto tiro” di Avviso Pubblico mette in luce un clima sociale grigio e incattivito, dove il coraggio di tutelare comunità e valori viene spesso scelto a caro prezzo. È urgente ristabilire rispetto e sicurezza per chi ci rappresenta.

Insulti, aggressioni verbali, minacce, intimidazioni. È clima sociale grigio e incattivito quello in cui gli amministratori locali si trovano ad operare, spesso facendone le spese, perché, per tutelare sé stessi e talvolta anche i propri familiari, devono rivolgersi alle forze dell'ordine. Lo racconta la nuova edizione del rapporto "Amministratori sotto tiro", presentato da Avviso Pubblico. La Lombardia è la prima regione del centro nord per numero di atti intimidatori, di minaccia e violenza nei confronti degli amministratori locali e del personale della Pubblica Amministrazione, 337 dal 2010 al 2024, con 152 comuni colpiti: ciò significa che, negli ultimi 15 anni, gli amministratori di un comune su 10 hanno vissuto atti di intimidazione o minaccia.

