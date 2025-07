mette la musica in anticipo mille euro di multa a donzella

Forte, rinomato per il suo spirito vivace e la sua comunità unita, si distingue ancora una volta per le sue contraddizioni. Martina Donzella si sfoga: un’ingiusta multa di 1.000 euro per aver allietato un evento con musica in anticipo. È ora di riflettere sulle vere priorità, perché un paese che punisce la spontaneità rischia di perdere il suo cuore pulsante.

"Capisco il rispetto delle regole, ma è assurdo sanzionare chi propone qualcosa per il paese e poi lasciare il centro senza controlli adeguati". Lo sfogo è di Martina Donzella (nella foto), titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento in via Spinetti: la polizia municipale le ha formalizzato la multa di 1.000 euro per aver messo 40 minuti prima la musica in un evento privato in spiaggia. "Tutti elogiano Forte per essere il paese di maggior lusso in Italia – premette – però quest’anno le problematiche appaiono davvero maggiori: la sera ci sono gruppi di giovani che imperversano in via Spinetti, fanno confusione fino a tardi e lanciano lattine a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it