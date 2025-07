’Petruccioli’ via ai lavori Sarà l’ospedale di Comunità

Proseguono i lavori di rinnovamento dell’ospedale Petruccioli, un passo importante verso la creazione dell’ospedale di Comunità delle Colline dell’Albegna. Dal primo agosto al 30 settembre, interventi mirati trasformeranno le aree di degenza grazie a un investimento di oltre 2,5 milioni di euro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo progetto punta ad offrire servizi più moderni e accessibili, migliorando la qualità delle cure per tutti.

Proseguono gli interventi di ristrutturazione del presidio ospedaliero "Petruccioli", destinati a trasformarlo nel futuro ospedale di Comunità delle Colline dell’Albegna. Dal primo agosto al 30 settembre il cantiere interesserà in particolare le aree di degenza, con una serie di lavori finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. L’obiettivo è adeguare la struttura agli standard previsti per gli Ospedali di Comunità, previsti dal programma Next Generation Eu, nell’ambito della riorganizzazione della sanità territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Petruccioli’, via ai lavori. Sarà l’ospedale di Comunità

In questa notizia si parla di: comunità - petruccioli - lavori - ospedale

Verso l'ospedale di comunità, continuano i lavori al Petruccioli: novità in alcuni reparti - Vai su X

’Petruccioli’, via ai lavori. Sarà l’ospedale di Comunità; Pitigliano, cento anni di attività per l'ospedale Petruccioli: nel futuro venti nuovi posti letto e la casa della comunità; Al via i lavori della Casa di comunità dell’Ospedale di Pitigliano.