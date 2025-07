Italia-Australia oggi Mondiali pallanuoto femminile 2025 | orario programma tv streaming

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di pallanuoto femminile: oggi a Singapore, il Setterosa si prepara a sfidare l’Australia in una partita cruciale ai Mondiali 2025. Dopo un esordio impegnativo contro la Nuova Zelanda, le azzurre puntano alla vittoria per conquistare il primo posto nel Girone A. Il match Italia-Australia sarà trasmesso in diretta streaming e in tv, promettendo emozioni forti e un passo decisivo verso la qualificazione.

Già una sfida importante per il Setterosa ai Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Singapore. Dopo l’esordio, non del tutto soft con la Nuova Zelanda, le azzurre affronteranno oggi nella seconda partita del Girone A un’altra squadra oceanica, ma di tutt’altro livello, l’ Australia. Vincere significherebbe primo posto nel raggruppamento. Il match Italia-Australia dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Australia oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: pallanuoto - femminile - italia - australia

Pallanuoto femminile, la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1 - La SIS Roma fa un passo decisivo verso la finale Scudetto, battendo il Rapallo 14-11 in gara-1 delle semifinali playoff di Serie A1 di pallanuoto femminile.

La Nazionale femminile di pallanuoto apre i Mondiali di Singapore venerdì 11 luglio alle 11:35 italiane contro la Nuova Zelanda Le azzurre sono nel girone A e successivamente incontreranno le vice-campionesse olimpiche dell’Australia il 13 luglio alle Vai su Facebook

LIVE Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: esame per il Setterosa che vale la qualificazione; Italia-Australia oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming; Pallanuoto femminile, Setterosa battuto a Perth dall’Australia 12-10.

Mondiali pallanuoto femminile, il Setterosa soffre ma vince la prima con la Nuova Zelanda - Buona la prima per l'Italia della pallanuoto femminile ai Mondiali, partiti oggi a Singapore: battuta in rimonta la Nuova Zelanda 14- Da sportface.it

Pallanuoto femminile, Setterosa battuto a Perth dall’Australia 12-10 - Ultima partita ufficiale per le ragazze della pallanuoto femminile italiana allenata dal ct Carlo Silipo prima della partenza per i mondiali ... Scrive sportface.it