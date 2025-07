Famiglie più frammentate | Ci sarà una forte crescita della domanda abitativa

La questione abitativa sta assumendo un ruolo cruciale nel panorama socio-politico, riflettendo un fenomeno in costante crescita: la frammentazione delle famiglie. In Emilia-Romagna, si prevede un aumento della domanda abitativa senza precedenti, con Rimini che guida questa tendenza, registrando un incremento del 6,9% entro il 2033. Questo scenario richiede soluzioni innovative e una pianificazione lungimirante per rispondere alle esigenze di un tessuto familiare in evoluzione.

La questione abitativa è tornata al centro del dibattito politico e sociale, e non per una moda passeggera, ma perché i numeri parlano chiaro: nei prossimi dieci anni in Emilia-Romagna le famiglie aumenteranno, non tanto per un boom demografico, quanto per la crescente frammentazione dei nuclei familiari. A Rimini, si stima un incremento del 6,9% entro il 2033, dopo un già significativo +10% nel decennio precedente: la percentuale più alta di tutta la regione. Un trend che, come sottolinea l’assessora Valentina Ridolfi, comporta una naturale conseguenza: una forte crescita della domanda abitativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Famiglie più frammentate: "Ci sarà una forte crescita della domanda abitativa"

In questa notizia si parla di: abitativa - famiglie - frammentate - sarà

Famiglie più frammentate: Ci sarà una forte crescita della domanda abitativa; Istat, entro il 2080 la popolazione residente calerà di 13 milioni.