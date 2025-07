Quanto sono giovani i classici I consigli di Ovidio e Seneca ritradotti per parlare a tutti

traduzioni che, pur essendo curate, rischiano di perdere il cuore originale. Immaginare un modo per rendere questi messaggi eterni accessibili a tutti è il mio obiettivo: perché i grandi classici non sono solo storia, ma strumenti vivi per affrontare le sfide di oggi e di domani.

I consigli di Ovidio per superare le delusioni d’amore, le “dritte“ di Cicerone sull’amicizia, che hanno fatto capolino pure all’ultima maturità. La bussola di Seneca alla ricerca della felicità e l’invito di Plutarco, antesignano del vegetarianesimo, a rispettare gli animali. Grandi classici, non così lontani da noi. "Cercare di avvicinarli di più, ritraducendoli, è un mio sogno antico. Esistono traduzioni blasonate, ma a volte ci si imbatte in testi scritti in un italiano un po’ datato che rischia di allontanare i giovani e chi non ha mai studiato greco e latino". Così Cristina Dell’Acqua, professoressa al Collegio San Carlo e all’università Iulm, ha dato il via all’impresa (e alla nuova collana “I classici“, fresca di stampa per Roi Edizioni) insieme a una squadra di studiosi-insegnanti "per avere il “polso“ dei giovani e il giusto bilanciamento tra la correttezza della traduzione e l’esigenza di farsi capire da più lettori possibili, perché sono testi perenni, più che attuali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quanto sono giovani i classici. I consigli di Ovidio e Seneca (ri)tradotti per parlare a tutti

In questa notizia si parla di: giovani - classici - consigli - ovidio

Maturità 2025, Frassinetti esalta le tracce: “Cicerone e Battiato, un ponte tra classici e modernità per parlare ai giovani di amore e amicizia” - La maturità 2025 ha dimostrato di saper unire passato e presente, valorizzando tracce che parlano ai giovani attraverso il dialogo tra epoche diverse.

Quanto sono giovani i classici. I consigli di Ovidio e Seneca (ri)tradotti per parlare a tutti; I consigli di lettura per il Natale pensati per i ragazzi; 30 libri da regalare a una donna.

Quanto sono giovani i classici. I consigli di Ovidio e Seneca (ri)tradotti per parlare a tutti - L’impresa della professoressa del Collegio San Carlo e della Iulm con una squadra di insegnanti "Più fedeli agli autori se li avviciniamo ai giovani anche con il linguaggio. Riporta ilgiorno.it

Cinque consigli di Ovidio per riprendersi dalle delusioni d’amore - Per cui, anziché abbandonarsi a sospiri e autocommiserazioni, la cosa migliore da fare è seguire i consigli di un grande esperto: il poeta latino Ovidio, vissuto a metà tra I secolo a. Scrive linkiesta.it