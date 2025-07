Come uccelli caduti dal nido Regole per salvare i piccoli pennuti

Sei un amante degli animali e desideri fare la differenza? Quando trovi un uccellino caduto dal nido, conoscere le giuste regole può salvargli la vita. Enpa Monza e Brianza, sempre pronta a intervenire, sottolinea l'importanza di comportamenti corretti per proteggere i piccoli pennuti durante questa stagione calda. Scopri come aiutare nel modo giusto e contribuire alla loro sopravvivenza, perché ogni gesto conta in questa battaglia a favore della natura.

Enpa Monza e Brianza, sempre disposta a fornire il proprio aiuto agli animali in difficoltà, in questi mesi di caldo torrido si trova a dover gestire numeri eccessivi di nuovi arrivi. Si tratta specialmente di nidiacei che cadono dal nido a causa delle alte temperature e, avvistati da persone sensibili alla salvaguardia animale, vengono portati subito nei rifugi. È un bene che queste persone intervengano ed Enpa Monza, per fare in modo che tutto avvenga nel modo corretto, ha voluto diffondere qualche consiglio utile. Prima di tutto, quando ci si trova davanti a un animale in apparente difficoltà, è fondamentale capire se sia il caso di soccorrerlo o se la situazione sia nella norma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Come uccelli caduti dal nido. Regole per salvare i piccoli pennuti

In questa notizia si parla di: nido - uccelli - caduti - regole

«Non toccate i cuccioli soli. È l’unico modo per salvarli».

Come uccelli caduti dal nido. Regole per salvare i piccoli pennuti - Enpa Monza e Brianza, sempre disposta a fornire il proprio aiuto agli animali in difficoltà, in questi mesi di caldo torrido si trova a dover gestire numeri eccessivi di nuovi arrivi. Lo riporta ilgiorno.it

Cosa devi fare se trovi un pullo di rondine, merlo o di altri uccelli ... - La stagione del recupero di pulli è iniziata, ma non sempre gli uccelli che appaiono in difficoltà vanno raccolti. greenme.it scrive