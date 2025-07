Passo avanti sul porto ma prima la spiaggia

Un passo avanti sul delicato fronte del porto di Marina di Carrara, ma prima ancora è essenziale preservare la spiaggia. I Paladini Apuoversiliesi celebrano questo progresso nel loro impegno decennale per difendere la costa apuana e versiliese. L’ordine del giorno approvato in Parlamento rappresenta un segnale positivo, ma la battaglia per un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale è ancora lunga. Orietta Colacicco, presidente dell’associazione, conclude: "Un passo avanti – afferma la presidente – per la tutela ambientale ed..."

"Un buon passo avanti". Così i Paladini Apuoversiliesi, impegnati da anni nella battaglia per difendere la spiaggia apuana e versiliese all’indomani dell’ordine del giorno dell’onorevole della Lega Andrea Barabotti (in accordo con il collega di Fd I Alessandro Amorese) sul porto di Marina di Carrara, che é stato accolto in Parlamento. "Un passo avanti – afferma la presidente dell’associazione Orietta Colacicco – per la tutela ambientale ed economica della costa apuoversiliese. Esaminandolo, si può pensare che il tanto temuto prolungamento del molo di sopraflutto di 450 metri ideato per l’arrivo delle navi da crociera di grandi dimensioni sia stato accantonato, anche perché, come avevamo già sottolineato in base alle indicazioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, non é possibile l’ingresso in porto di navi superiori a 285 metri, mentre quelle grandi hanno una lunghezza di 330-360 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Passo avanti sul porto, ma prima la spiaggia"

In questa notizia si parla di: passo - avanti - porto - spiaggia

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Nuovi Servizi di Trasporto Sociale Urbano e Trasporto per Studenti con Disabilità: un Passo Avanti per l'Inclusione. Il trasporto sociale urbano offrirà collegamenti strategici all'interno della città, includendo punti di particolare interesse come i poliambulatori, il c Vai su Facebook

Passo avanti sul porto, ma prima la spiaggia; A PORTO CESAREO DONATA UNA SEDIA PER BAGNANTI CON DISABILITÀ; La Porta Vecchia: torna allo splendore ottocentesco.

"Passo avanti sul porto, ma prima la spiaggia" - Così i Paladini Apuoversiliesi, impegnati da anni nella battaglia per difendere la spiaggia apuana e versiliese all’indomani dell’ordine del giorno dell’onorevole della Lega An ... Secondo lanazione.it

Porto e spiaggia, la svolta. Tavolo tecnico nazionale per uno sviluppo sostenibile - Il Governo accoglie l’ordine del giorno di Barabotti ’rivisto’ con Amorese "Bisogna far coincidere le esigenze dello scalo con il turismo del mare". Scrive msn.com