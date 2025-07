Alle Cure nasce Casa Ginestra Accoglienza per donne dopo il carcere

Alle Cure, nasce Casa Ginestra, un rifugio di speranza per donne dopo il carcere. Gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas in collaborazione con il Comune di Firenze, questa struttura offre un nuovo inizio a detenute sole, incinte o in situazioni di fragilità. Una risposta concreta e attesa che vuole restituire dignità e opportunità, contribuendo a un percorso di reinserimento e rinascita. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un sistema più umano e inclusivo.

FIRENZE Si chiama “Casa Ginestra”, accoglierà donne detenute a fine pena o in misura alternativa alla detenzione. La struttura, che sorge alle Cure, gestita da Fondazione Solidarietà Caritas in convenzione con il Comune di Firenze, rappresenta una risposta importante per la situazione di detenute sole, incinte o che vivono situazioni di particolare fragilità. "Una struttura di accoglienza molto attesa che viene incontro a un’esigenza particolarmente sentita, dare casa a donne incinte, sole, fragili - spiega l’assessore al Welfare Nicola Paulesu - Crediamo molto nel ruolo fondamentale dei percorsi di reinserimento e di assistenza socio-sanitaria per coloro a cui sono state concesse misure alternative al carcere o in uscita dalla detenzione, è fondamentale potenziare questo aspetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alle Cure nasce Casa Ginestra. Accoglienza per donne dopo il carcere

In questa notizia si parla di: casa - donne - cure - ginestra

