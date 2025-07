Fedrigoni parte la formazione In 43 ancora in cassa integrazione

Fedrigoni si prepara a dare una nuova speranza ai suoi lavoratori di Fabriano, con la partenza di percorsi di formazione e riqualificazione finanziati dalla Regione Marche. Nonostante l’azienda abbia chiuso i battenti nel 2024, lasciando 173 dipendenti in cassa integrazione, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso il futuro. Secondo l’accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il rilancio è possibile: un nuovo capitolo sta per cominciare.

FABRIANO (Ancona) Stanno per partire i percorsi di formazione e riqualificazione del personale finanziati dalla Regione Marche per i lavoratori dell'azienda Giano di Fabriano (Ancona) del Gruppo Fedrigoni, impresa che era attiva nel ramo delle carte per ufficio, chiusa a fine 2024 con 173 lavoratori in esubero, per i quali è attiva la cassa integrazione per un anno. Secondo l'accordo sottoscritto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'azienda ha già ricollocato definitivamente 100 lavoratori, 91 in stabilimenti marchigiani e 9 nel nord Italia. Altri 15 sono ricollocati a tempo determinato, 5 sono in sospensione in virtù della legge 104 e altri 10 si sono dimessi in maniera volontaria.

