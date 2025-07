Fra villini hotel e passeggiate Alla scoperta dell’Art Nouveau

Sei pronto a immergerti in un affascinante viaggio tra villini, hotel e passeggiate alla scoperta dell’Art Nouveau? Questo stile, amato in tutto il mondo, si distingue per le sue linee sinuose, dettagli ornamentali ispirati alla natura e un’estetica che ha rivoluzionato l’architettura e l’arte dei gioielli. Camminando tra eleganti edifici e scorci nascosti, potrai scoprire come il Liberty abbia trasformato spazi e sogni, invitandoti a lasciarti conquistare dal suo incanto senza tempo.

Liberty, Jugendstil. Modernismo, Sezession, Art Nouveau. Comunque lo si chiami sappiamo di parlare di uno stile amatissimo nel mondo (che avvolge tanti ambiti, dall’architettura all’arte dei gioielli), riconoscibile immediatamente per il suo tocco ornamentale amante della natura e dei fiori (si dice anche Stile Floreale) e per quelle linee sinuose e fluide che cercavano una rottura col passato, anche in una finestra, non più rettangolare ma ovoidale. Emilia Romagna e Marche sono ricche di Arte Nuova ed entrano da protagoniste nell’Art Nouveau Week, manifestazione europea qui promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fra villini, hotel e passeggiate. Alla scoperta dell’Art Nouveau

