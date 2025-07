Biciplan Cambio Via ai lavori sulla segnaletica

Preparati a scoprire come la segnaletica trasforma il Biciplan Cambio in un percorso ancora più sicuro e facile da seguire. La Città Metropolitana si impegna con interventi innovativi per migliorare la mobilità sostenibile, coinvolgendo i cittadini in un progetto che unisce funzionalità e rispetto per l'ambiente. I lavori interesseranno diverse zone, tra cui l’isola del Castello, rendendo il percorso accessibile e chiaro a tutti.

Il sistema di Bicipolitana cittadino ha recentemente aggiunto ai percorsi anche la segnaletica. La prossima settimana toccherà al Biciplan Cambio. Cominceranno infatti domani gli interventi per la posa e il tracciamento della segnaletica, verticale e orizzontale, della linea 15 del Biciplan Cambio di Città Metropolitana. I tratti del percorso cittadino della ciclabile interessati alla realizzazione della segnaletica sono: l'isola del Castello, piazza Mercato, i giardini Piera Pattani tra via Castello e viale Gorizia, via dei Tessitori (nella parte verde dell'area ex Cantoni), via Musazzi (da via dei Tessitori a via Pontida), via Pontida (da via Musazzi a corso Garibaldi) e Corso Garibaldi.

