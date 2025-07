San Giovanni Rotondo | lutto per la morte in incidente stradale dell’ex sindaco Ieri l' impatto fra la sua auto e un' ambulanza Tra i cinque feriti la moglie di Antonio Squarcella

Una tragedia ha scosso San Giovanni Rotondo: l’ex sindaco Antonio Squarcella ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L'impatto tra la sua auto e un'ambulanza ha causato dolore e sconforto tra la comunità, che si prepara a onorare la memoria di un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico. La città si stringe nel lutto, mentre si attendono i funerali che renderanno omaggio a una figura tanto amata quanto scomparsa troppo presto.

È lutto a San Giovanni Rotondo, lo sarà il giorno dei funerali, per la morte di Antonio Squarcella. L’ex sindaco è deceduto in un incidente stradale avvenuto su una strada provinciale, a causa dell’impatto fra l’auto da lui condotta e un’ambulanza. Cinque feriti, fra cui la moglie di Squarcella. L'articolo San Giovanni Rotondo: lutto per la morte in incidente stradale dell’ex sindaco Ieri l'impatto fra la sua auto e un'ambulanza. Tra i cinque feriti la moglie di Antonio Squarcella proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - San Giovanni Rotondo: lutto per la morte in incidente stradale dell’ex sindaco Ieri l'impatto fra la sua auto e un'ambulanza. Tra i cinque feriti la moglie di Antonio Squarcella

In questa notizia si parla di: giovanni - rotondo - lutto - morte

Rassegna InConcerto, a San Giovanni Rotondo appuntamento con il pianista Ludmil Angelov - Venerdì 23 maggio a San Giovanni Rotondo, riparte la 21ª edizione della ‘Rassegna Musicale Internazionale InConcerto’ con il virtuoso pianista Ludmil Angelov.

Morte Antonio Squarcella, Barbano: “Oggi San Giovanni Rotondo ha perso uno dei suoi figli migliori” #SANGIOVANNIROTONDO #MORTO #LUTTO https://tinyurl.com/yv9szwus Vai su X

Lutto nel mondo della medicina italiana. Scomparso il professore Federico Rea. Era considerato uno dei migliori chirurghi toracici al mondo. 68 anni Federico Rea, di origini campane, direttore della cattedra e della divisione di chirurgia toracica dell'Azienda O Vai su Facebook

San Giovanni Rotondo: lutto per la morte in incidente stradale dell’ex sindaco; Mondo in lutto. È morto Papa Francesco, la sua visita a Padre Pio da Pietrelcina nel marzo 2017; 25 Aprile, Festa della Liberazione.

LUTTO Incidente sulla SS89: il cordoglio la vicinanza e della FP CGIL di Manfredonia - La FP CGIL di Manfredonia esprime profondo dolore e vicinanza per il tragico incidente avvenuto nelle scorse ore sulla SS89, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, che ha coinvolto un’ambulanza in se ... Secondo statoquotidiano.it

Incidente a San Giovanni Rotondo, morto l'ex sindaco Antonio Squarcella: scontro auto-ambulanza, i mezzi vanno a fuoco - Scontro tra un'auto e un'ambulanza in Puglia e un bilancio drammatico: un morto e 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Si legge su msn.com