Dove vedere in tv Italia-Serbia Mondiali pallanuoto 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di pallanuoto e vuoi seguire in diretta il clash tra Italia e Serbia ai Mondiali 2025, non perdere il nostro approfondimento su orari, canali streaming e programmi. Il grande match si svolgerà lunedì 14 luglio alle ore 14.45, un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport acquatico. Scopri come vivere questa sfida emozionante e tifare i tuoi azzurri fino all'ultimo tuffo!

Il match clou per l’Italia nella prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile  si giocherà lunedì 14 luglio: a Singapore il Settebello si giocherà il primato nel Girone A contro la Serbia. Il match andrà in scena a partire dalle ore 14.45 italiane. Nel primo turno gli azzurri hanno superato facilmente la Romania e la Serbia ha passeggiato contro il Sudafrica: nel match tra italiani e balcanici, dunque, sarà in palio il primo posto nel raggruppamento, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza dovranno affrontare gli ottavi. Il match Italia-Serbia dei Mondiali 2025 di pallanuoto in programma a Singapore sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Serbia, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming

PalaDozza pronto per gli Europei femminili di basket: Italia sfida Serbia - Il PalaDozza si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di eccellenza, pronto ad accogliere il grande spettacolo del basket femminile europeo.

IMPECCABILI I vicecampioni in carica non sbagliano e debuttano con un trionfo cla-mo-ro-so ai Mondiali di pallanuoto! Gli azzurri travolgono 17-5 la Romania a Singapore! Si torna in acqua lunedì contro i triolimpionici della Serbia! Avanti così raga

