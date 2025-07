Bike sharing, chiuso il contenzioso.

Dopo un lungo e complesso confronto legale, si chiude finalmente il contenzioso sul bike sharing nelle località del Lecchese. Un accordo transattivo da 30mila euro, molto meno dei 400mila originariamente richiesti, permette di mettere fine a un'odissea durata dieci anni, offrendo un nuovo inizio per il servizio e per le comunità coinvolte. La pace legale apre la strada a future opportunità di mobilità sostenibile e collaborazione.

Trentamila euro al posto di 400mila per chiudere senza strascichi un tour de force lungo 10 anni. Si è concluso con un accordo transattivo la complessa vicenda sul servizio di bike sharing a Lecco, Calolziocorte, Garlate, Malgrate, Olginate e Vercurago. Da una parte gli amministratori della Comunità montana del Lario orientale e della Valle San Martino e dei sei Comuni, dall’altra i vertici della società Bicincittà di Torino, in una causa legale relativa a una convenzione stipulata nel 2014 per un servizio di bike sharing nei sei paesi. "Dopo alcuni disguidi e divergenze interpretative sul protocollo sottoscritto tra gli enti, l’1 ottobre 2024 ci è stato notificato un ricorso con richiesta risarcitoria di 394mila euro – spiegano dalla Comunità montana, l’ente capofila della convenzione –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it