Due ladri di profumi incastrati grazie alle indagini dei carabinieri

Due ladri di profumi sono stati finalmente messi in salvo grazie all’abilità investigativa dei carabinieri di Falconara. Dopo aver razziato prodotti per oltre 350 euro da Acqua & Sapone e tentato di dileguarsi, le forze dell’ordine hanno seguito ogni pista, portando alla cattura dei responsabili. Un esempio di come l’impegno e la professionalità possano fare la differenza nel garantire sicurezza e giustizia. La vicenda si conclude con un importante risultato per la comunità locale.

Avevano rubato profumi da Acqua & Sapone, in città per oltre 350 euro e si erano poi dati alla fuga. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando due sconosciuti avevano messo a segno il colpo (lo scorso 13 giugno due persone erano state sorprese a compiere analogo furto a Castelfidardo). I carabinieri della Tenenza di Falconara, guidati dal Maresciallo Andrea Ventresca, hanno avviato minuziose indagini, partendo dal controllo dei due soggetti, fermati in strada a bordo della loro autovettura e trovati in possesso di numerose confezioni integre di profumo nascoste nel bagagliaio del veicolo. Di lì è scattato il sequestro della refurtiva ed una successiva attività di ricerca degli esercizi commerciali eventualmente ’visitati’ dai due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due ladri di profumi incastrati grazie alle indagini dei carabinieri

In questa notizia si parla di: profumi - indagini - carabinieri - ladri

Due ladri di profumi incastrati grazie alle indagini dei carabinieri; Ladri stilosi, rubati anche profumi e occhiali da un'abitazione di Pavia di Udine; Profumi rubati e ncc irregolari. A Fiumicino carabinieri assediano ladri e abusivi.

Due ladri di profumi incastrati grazie alle indagini dei carabinieri - Avevano rubato profumi da Acqua & Sapone, in città per oltre 350 euro e si erano poi dati alla fuga... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Svaligiarono negozio ad Ancona, denunciati da carabinieri - Nel febbraio scorso avevano rubato profumi da un negozio della catena Acqua e Sapone di Ancona per un valore di oltre 350 euro e si erano poi dati alla fuga. Scrive ansa.it