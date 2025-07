Lo sciatore di Pierotti sul piazzale Europa fino alla fine di agosto.

L’estate all’Abetone si anima con numerosi eventi culturali, tra cui l’installazione della suggestiva scultura 'Lo sciatore' di Stefano Pierotti, posizionata nel cuore di piazzale Europa. Questa opera, frutto della creatività dell’artista toscano, arricchisce il paesaggio urbano fino alla fine di agosto, invitando residenti e visitatori a vivere un’esperienza artistica unica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento di Pierotti e immergersi nell’atmosfera estiva del territorio.

Sono molti gli appuntamenti culturali che interessano il territorio del Comune di Abetone Cutigliano in questa estate. Da alcuni giorni è stata posizionata nella zona pedonale di piazzale Europa all'Abetone la scultura in resina dal titolo ' Lo sciatore ', dell'artista Stefano Pierotti. Pierotti, classe 1964 e originario di Pietrasanta è autore di alcune importanti opere come il monumento dedicato al campione di F1 Ayrton Senna, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola; il grande Crocifisso bronzeo, icona della Giornata Mondiale di Gioventù di Tor Vergata del Giubileo del 2000; la scultura in marmo bianco di Carrara in memoria di Papa Giovanni Paolo II all'ingresso del Policlinico Gemelli di Roma; la scultura marmorea dinanzi al Pontile di Marina di Pietrasanta; la statua in bronzo raffigurante Luciano Pavarotti sotto il loggiato del Teatro Comunale di Modena 'Lo sciatore' rimarrà nella piazza principale della patria di Zeno Colò fino al 31 agosto e rappresenta, come si spiega dal Comune di Abetone Cutigliano, la prima delle tre iniziative artistico-culturali estive promosse dall'ente.