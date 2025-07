Liti tra turisti e albergatori, numerose le segnalazioni.

Le tensioni tra turisti e albergatori sono un fenomeno crescente nelle località balneari, con numerose segnalazioni che arrivano al presidio di Polizia di Cesenatico. Recentemente, le forze dell’ordine sono state impegnate in interventi nelle strutture di Cesenatico e Gatteo a Mare, dove diverbi legati ai pagamenti hanno scatenato confronti infuocati. Queste situazioni evidenziano l’importanza di una comunicazione chiara e di un’adeguata regolamentazione per garantire serena convivenza durante le vacanze.

Sono le liti fra i turisti e gli albergatori, una delle maggiori richieste di intervengono che giungono al presidio di Polizia di Cesenatico. Nei giorni scorsi le volanti sono state impegnate in interventi in alcune strutture ricettive di Cesenatico e Gatteo a Mare, per chiamate giunte a seguito di diverbi nati tra i proprietari degli alberghi ed alcuni avventori, poiché non vi era accordo su quanto dovuto per il periodo di vacanza trascorso nell’albergo. In un caso l’intervento è stato richiesto per contrasti tra il proprietario di un hotel ed una dipendente che, nonostante non avesse superato il periodo di prova, non era intenzionata a lasciare l’alloggio fornito dall’hotel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it