Villa Doney bando per assegnare il giardino

Villa Doney apre le sue porte: un bando pubblico per l’assegnazione del suggestivo giardino, un’opportunità unica per associazioni, enti culturali e volontari di contribuire alla valorizzazione del nostro territorio. L’amministrazione desidera sostenere iniziative che promuovano cultura, attività ricreative e solidarietà, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio locale. Per il futuro, questa è la chance di fare la differenza e arricchire il tessuto sociale di Scandicci.

Villa Doney, bando pubblico per l'assegnazione del giardino. L'amministrazione intende continuare a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di interesse culturale e di promozione del territorio nonché ricreative e solidaristiche svolte nell'interesse della comunità locale, dalle associazioni ed enti culturali e di volontariato, che già operano o che intendono iniziare a operare nel territorio comunale di Scandicci. Per il comodato gratuito del ' Giardino di Villa Doney ' è stato promosso un bando per chi voglia presentarsi un progetto di valorizzazione e manutenzione dell'area ed allo stesso tempo punti a organizzare attività sociali, rivolte in particolare al sostegno dei soggetti disabili.

