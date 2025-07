’Sboccia l’estate’ in Piazza Otto spettacoli gratuiti

L’estate a Siena si accende di musica e magia con ‘Sboccia l’estate’, un calendario di otto spettacoli gratuiti che trasformeranno piazza del Campo in un vibrante palcoscenico internazionale. Dall’arte ai suoni, ogni evento promette emozioni uniche sotto il cielo estivo. Non perdete l’occasione di vivere un’estate indimenticabile: iniziamo il 18 con un concerto straordinario, e la festa continua...

Sarà piazza del Campo il palcoscenico della prossima fase di ' Sboccia l'estate ', il calendario di eventi proposto dal Comune con i Teatri di Siena, con la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Otto spettacoli internazionali, compreso il Concerto per l'Italia, proposto dall' Accademia Chigiana nell'àmbito del Chigiana International Festival & Summer Academy, che aprirà questa serie di eventi venerdì 18 quando sul palco si esibirà l' Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta dal maestro James Conlon, con il Concerto per pianoforte n. 2 in do minore op. 18 di Sergej Rachmaninov, affidato all'interpretazione di Lilya Zilberstein, i coinvolgenti ritmi caraibici della Cuban Overture di George Gershwin e infine la celebre storia d'amore dell'Upper West Side di New York, con Symphonic Dances from West Side Story, capolavoro di Leonard Bernstein.