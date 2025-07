Radio Maria successo mondiale | un milione e 615mila euro di aiuti

Radio Maria, il network cattolico nato a Erba e ormai celebre in tutto il mondo, ha ricevuto un milione e 615 mila euro di aiuti, posizionandosi al trentesimo posto in Italia tra i beneficiari del 5 x mille. Con oltre 20.000 volontari impegnati e una presenza in 82 nazioni, questa realtà testimonia come la fede e il servizio possano unire e ispirare su scala globale. Sono molti i motivi per credere nel valore di questa grande famiglia di speranza e ascolto.

ERBA (Como) Al trentesimo posto in Italia tra i beneficiari dei fondi del 5 x mille c'è Radio Maria, il network radiofonico cattolico nato a Erba in provincia di Como, dove conserva la sua sede principale, ma oggi diffuso in tutto il mondo attraverso la World Family of Radio Maria che trasmette in 82 nazioni nei cinque continenti, attraverso 93 radio che diffondono l'audio in 65 lingue. Sono oltre 20.000 i volontari di Radio Maria al servizio di oltre 30 milioni di ascoltatori nel mondo, grandi numeri che pongono l'emittente cattolica lombarda diretta da padre Livio Fanzaga subito dietro Radio Vaticana, l'emittente della Santa Sede.

