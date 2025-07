Albereta riconvertire il parco è una priorità

L’Albereta, un gioiello nel cuore del parco 232, si prepara a rinascere come fulcro di comunità e natura. Nonostante le sfide di gestione e recenti eventi naturali, l’amministrazione comunale ha già avviato progetti ambiziosi per riconvertire questa area strategica. La priorità è rispettare le pertinenze del fiume e creare uno spazio vivibile e sostenibile. Ecco come intendiamo trasformare il futuro dell’Albereta, coinvolgendo tutti gli attori del territorio.

L'Albereta è tutt'altro che abbandonata, ma richiede una gestione complessa che coinvolge più enti. La riconversione del parco è una priorità per l'amministrazione comunale. Dopo l'alluvione del 2023 lo spazio va ripensato nel rispetto delle pertinenze del fiume. Ma i progetti ci sono. Stiamo lavorando a una convenzione con la Regione per l'utilizzo dell'area demaniale. Ma intanto abbiamo attivato e finanziato l'incarico per la manutenzione e la pulizia di un'area che appartiene al demanio idrico. Il vicesindaco di Vernio fa chiarezza sulla gestione del parco dell'Albereta, oggetto nei giorni scorsi di polemiche.

