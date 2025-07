La Festa dell’unicorno vola Città invasa dai visitatori | Ormai è un must dell’estate

La festa dell’unicorno, oggi un appuntamento imperdibile dell’estate, trasforma Vinci in un tripudio di magia e colori. Oltre 232 anni di tradizione, questa manifestazione ha raggiunto un successo travolgente, attirando visitatori da tutta Italia e dall’estero. Con un’organizzazione impeccabile e un’atmosfera fiabesca, la città si prepara a vivere momenti indimenticabili. La 19ª edizione promette di essere ancora più straordinaria, confermando il suo ruolo di icona del mondo fantasy.

"La città di Vinci è pronta a ospitare migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. La prima giornata è stata positiva, ottima l’organizzazione. Una manifestazione che è cresciuta tantissimo ed è diventata una tradizione non solo per la Toscana, ma per tutti gli appassionati del genere fantasy". Il sindaco Daniele Vanni, nel ringraziare gli organizzatori, ha così tracciato un primo bilancio della IXX edizione della Festa dell’Unicorno, apertasi venerdì e pronta a concludersi stasera dopo tre giorni e centinaia di eventi. Venerdì sera via Rossi è stata la destinazione finale del corteo composto da quasi 300 cosplayer che dal Teatro di Vinci hanno marciato per schierarsi a favore di obiettivi fotografici e cellulari e dare il via all’edizione 2025 della festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it