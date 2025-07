Morte sospetta in ospedale infermiere in cella

Una tragica morte sospetta scuote il mondo sanitario di Argenta: Matteo Nocera, infermiere di 44 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario dopo il decesso di un anziano nel reparto di Lungodegenza. Le indagini, già aperte da tempo, si sono intensificate negli ultimi giorni, portando al fermo dell'uomo. La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e l'etica nelle strutture assistenziali, lasciando tutti con il fiato sospeso.

È stato portato in carcere Matteo Nocera, l’infermiere 44enne indagato per omicidio volontario a seguito del decesso sospetto di un anziano nel reparto di Lungodegenza dell’ ospedale di Argenta. L’uomo era sotto inchiesta già da tempo ma negli ultimi giorni la situazione aveva avuto risvolti tali da spingere la procura a intervenire d’urgenza con un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. In particolare, i carabinieri avevano raccolto elementi tali da far presumere che l’indagato avesse intenzione di attuare ritorsioni nei confronti dei colleghi che avevano sollevato dubbi e sospetti sul suo operato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte sospetta in ospedale, infermiere in cella

