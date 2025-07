Inter pronto per il regalone per Chivu | Marotta lo accontenta

Inter, pronto per il regalone per Chivu: Marotta si sta muovendo con decisione per regalare al difensore un acquisto di grande impatto. Dopo le delusioni recenti, i nerazzurri vogliono voltare pagina e rinforzare la rosa con un colpo importante, puntando a riscattarsi sul campo. È il momento di sorprendere e ricostruire con entusiasmo; il futuro dell’Inter potrebbe cambiare grazie a questa mossa strategica.

Il possibile nuovo acquisto dell'Inter potrebbe giocare un ruolo chiave all'interno dei meneghini: le ultime L' Inter sta cercando di voltare pagina dopo il 5-0 in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, anche se il Mondiale per Club non ha aiutato parecchio poiché anche in quel caso è stata una sconfitta dolorosa a sancire l'eliminazione ovvero con il Fluminense agli ottavi di finale. (Ansa) – tvplay.it Notizie più positive per quanto riguarda invece il calciomercato con già tre colpi arrivati: il primo è Sucic, già strappato mesi fa, mentre gli altri due sono Luis Henrique e Bonny così da migliorare la squadra in ogni singolo reparto con giocatori di prospettiva.

