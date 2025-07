Un piano anti-calore 3.0 | Con l’intelligenza artificiale avremo soluzioni migliori

"Entro l’autunno vogliamo definire la bozza demo del “piano digital”. E con l’ intelligenza artificiale e il “digital twin” (il gemello digitale, ossia una rappresentazione virtuale della città che viene aggiornata costantemente con dati in tempo reale provenienti da sensori e dispositivi) potremo affrontare meglio anche l’ emergenza caldo ". L’impegno è stato assunto dalla Giunta nell’ultimo Consiglio comunale a seguito di una sollecitazione arrivata dal gruppo Codogno insieme 2.0, rappresentato in Aula da Rosanna Montani. "L’emergenza caldo, ormai una costante durante le estati, sta mettendo a dura prova la quotidianità dei cittadini di Codogno – ha esordito la consigliera comunale Montani –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un piano anti-calore 3.0: "Con l’intelligenza artificiale avremo soluzioni migliori"

