All' Europa tariffe al 30% Aumenti se reagirete

L'Europa si prepara a un possibile terremoto commerciale: Donald Trump ha annunciato un aumento del 30% sui dazi per tutti i prodotti importati dall'UE, scatenando reazioni e preoccupazioni tra i Paesi membri. La decisione, comunicata tramite una lettera pubblicata sul social Truth, mette a rischio il fragile equilibrio economico globale. La risposta dell'UE sarĂ decisiva: sarĂ capace di reagire a questa sfida? Resta aggiornato per scoprire cosa succederĂ nei prossimi giorni.

Donald Trump ha annunciato l'introduzione dal primo agosto di un dazio del 30% su tutti i prodotti importati dall'Unione Europea, "distinto da tutte le tariffe settoriali". Lo ha fatto pubblicando ieri sul suo social Truth, la lettera inviata l'11 luglio a Ursula von der Leyen. A Bruxelles è subito scattato lo stato d'allerta: per oggi pomeriggio è stata convocata una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati Ue, il Coreper. Il provvedimento del presidente Usa, applicato sempre ieri anche al Messico, è motivato dal tentativo di riequilibrare una "relazione commerciale lontana dall'essere reciproca" e di colmare un "deficit commerciale insostenibile a lungo termine" con la Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - All'Europa tariffe al 30%. "Aumenti se reagirete"

