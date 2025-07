Sullivan’s crossing | attori e personaggi che hai già visto

Se hai già approfondito Sullivan’s Crossing, conosci i personaggi e le sfide che rendono questa serie un vero e proprio viaggio tra emozioni e relazioni autentiche. I protagonisti, interpretati da attori di talento, ci conducono in una piccola comunità al confine tra Canada e Stati Uniti, dove ogni storia riflette la complessità delle vite quotidiane. Scopriamo insieme i dettagli della trama e i personaggi che rendono questa serie irresistibile.

La serie televisiva Sullivan's Crossing, ispirata a una saga di romanzi di Robyn Carr, si distingue come un dramma romantico che fonde la storia quotidiana complessa con le relazioni moderne in una piccola comunità situata al confine tra Canada e Stati Uniti. La narrazione segue il percorso di personaggi che affrontano sfide personali e sentimentali, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche umane in un contesto naturale e autentico. trama e ambientazione della serie. La trama prende avvio con Maggie Sullivan (interpretata da Morgan Kohan), una neurologa che, dopo un fallimento professionale a Boston, decide di lasciare la città per rifugiarsi nel campeggio gestito dal padre.

