Nuovi accordi con Sei Toscana Rifiuti in tre quartieri cambia tutto Finito il tempo del ’porta a porta’

A Follonica, il cambiamento nel sistema di raccolta rifiuti segna una svolta significativa: i quartieri di Capannino, Corti Nuove e San Leopoldo abbandonano il porta a porta per adottare un innovativo sistema con postazioni di accesso controllato. Questa novità , frutto di nuovi accordi con Sei Toscana, trasforma radicalmente la gestione dei rifiuti, promuovendo un approccio più efficiente e sostenibile. Ecco cosa aspettarsi da questa rivoluzione ambientale in città .

A Follonica cambia il sistema di raccolta rifiuti in alcuni quartieri. Ieri, infatti, è stato l’ultimo giorno di raccolta porta a porta per i quartieri di Capannino, Corti Nuove e San Leopoldo e da domani le circa 2.500 utenze residenti in queste zone passeranno definitivamente al nuovo sistema con postazioni stradali ad accesso controllato e dovranno quindi conferire i propri rifiuti nei nuovi cassonetti che sono già stati posizionati da Sei Toscana. Nei tre quartieri, sempre da domani, sarà definitivamente dismessa anche la raccolta di sfalci e potature (salvo conferimento consentito di piccolessime quantità nei rifiuti organici) che da dovranno essere conferiti al centro di raccolta o prenotando con anticipo il ritiro gratuito a domicilio tramite il numero verde 800 127 484. 🔗 Leggi su Lanazione.it