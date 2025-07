Tragedia sulla ’Super’ Moto contro il guard rail muore nella scarpata

Una domenica di relax si trasforma in tragedia sulla statale 8217: Roberto Liboni, 67enne di Ferrara, perde il controllo della sua moto e termina la corsa oltre il guard rail, in una scarpata sconvolgente. La strada, un percorso familiare e amato, diventa teatro di un dramma che scuote tutta la comunità . Un destino crudele che ci ricorda quanto imprevedibili possano essere le strade che percorriamo ogni giorno.

La strada percorsa almeno mille volte, la Super verso gli amati lidi, ma la domenica di riposo si trasforma in tragedia quando un centauro, Roberto Liboni, 67 anni di Ferrara, perde il controllo della moto Bmw e finisce contro il guard rail, all'altezza del raccordo di Porto Garibaldi. Il corpo dell'uomo rotola sull'asfalto incandescente per metri finché non finisce fuori dalla carreggiata, volando letteralmente nella scarpata dello Spazio Conad. Qui, arrivano i soccorsi, ma il centauro è intrappolato tra i rovi. Serve una squadra dei vigili del fuoco del comando di Comacchio per liberarlo dai rami.