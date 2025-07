Le fiamme avvolgono la ferrovia Treni in ritardo tra cantieri e caos

Tra ritardi, incendi e cantieri incessanti, il viaggio tra Roma e Milano si trasforma in una vera odissea. La situazione, aggravata da un incendio vicino alla Capitale, allunga i tempi di percorrenza a quasi cinque ore, creando disagi per migliaia di pendolari. Il caos sulla rete ferroviaria italiana sembra non trovare fine, con effetti che si fanno sentire anche in piena estate. Ma cosa sta davvero causando questo intasamento?

Treni in ritardo per colpa dei tanti cantieri e situazione aggravata per via di un incendio vicino Roma. Ora per viaggiare tra Roma e Milano con un Frecciarossa serviranno non meno di 4 ore e 50 minuti. Lo calcola il Codacons che ha messo sotto esame l’impatto in piena estate dei cantieri aperti sulla rete ferroviaria. La spiegazione arriva dall’a.d di Fs Stefano Donnarumma: "Sono attivi in media 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione della rete e circa 700 per nuove opere. Un numero così elevato di cantieri sulla nostra rete non si era mai visto prima e questo è dovuto alla sovrapposizione delle opere Pnrr con gli ordinari interventi di manutenzione ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le fiamme avvolgono la ferrovia. Treni in ritardo tra cantieri e caos

In questa notizia si parla di: cantieri - treni - ritardo - fiamme

Ennesima estate senza treni in provincia di Macerata: la mappa dei cantieri - Anche quest’estate, i treni in provincia di Macerata sono un ricordo lontano, sostituiti dai cantieri e dai bus sostitutivi.

Le fiamme avvolgono la ferrovia. Treni in ritardo tra cantieri e caos; Treni, estate di fuoco per i cantieri: pendolari in ferie e smart working; Incendio vicino ai binari: ritardi di ore e treni cancellati. Disagi per pendolari e viaggiatori.

Treni in ritardo di 110 minuti durante l’estate: è colpa dei cantieri - Codacons ha analizzato i tempi di percorrenza dell’Alta velocità ad agosto, allungati a causa dei cantieri sulla rete ferroviaria, confrontando i viaggi su aereo e pullman ... Secondo quifinanza.it

I treni di Ferragosto sono già in ritardo. Causa cantieri, ci vorranno due ore in più tra Milano e Roma - I cantieri sulla rete legati al Pnrr determineranno un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell'alta velocità ... Lo riporta huffingtonpost.it