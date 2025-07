LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Bulega all’attacco tra Superpole Race e gara-2

Benvenuti amici di OA Sport a Donington Park, teatro del settimo weekend del Mondiale Superbike 2025! Dopo un emozionante gara-1 vinta dal campione turco Toprak Razgatlioglu, si infiamma l’atmosfera con attacchi spettacolari tra Superpole Race e Gara 2. Rimanete sintonizzati per non perdere gli aggiornamenti in diretta di questa giornata ricca di adrenalina e sorprese, perché il duello tra i protagonisti è ormai aperto e infuocato!

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti a Donington Park, sede del settimo weekend del Mondiale di Superbike 2025. Nella giornata di ieri, si è disputata gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, la quale ha visto trionfare senza discussione il campione turco Toprak Razgatlioglu. Il pilota della BMW partiva dalla pole position conquistata nella mattinata, e dopo il terzetto di successi di Misano, ha aggiunto un'altra vittoria alla sua foltissima bacheca. Il dominio dell'anatolico si evince dagli oltre sei secondi rifilati al secondo classificato Nicolò Bulega (Ducati Panigale V4R) e dagli 11 al veterano Danilo Petrucci.

Superbike, GP Gran Bretagna 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 11-13 luglio - Pronti a vivere l’adrenalina del Gran Premio di Gran Bretagna 2025? Dal 11 al 13 luglio, il celebre circuito di Donington Park ospiterà il settimo round del Mondiale Superbike, promettendo emozioni, sorprese e colpi di scena.

