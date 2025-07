Capannori Aiuto agli anziani contro il caldo

Con l’arrivo dell’estate, la lotta contro il caldo diventa una priorità per la comunità di Capannori, soprattutto per i nostri anziani. Nonostante un lieve calo delle temperature, il rischio di disagio e problemi di salute persiste. Per garantire un’estate sicura e serena a tutti, il Comune di Capannori, in collaborazione con le Misericordie locali, avvia un servizio gratuito su chiamata per chi è più vulnerabile. Un gesto concreto di cura e solidarietà che fa la differenza.

Rispetto alla fine di giugno e ai primi giorni di luglio, le temperature sono lievemente calate, ma il caldo è ancora un fattore di rischio e di disagio, soprattutto per gli anziani. Per questo il Comune di Capannori – insieme alle Misericordie di Capannori, Marlia, Santa Gemma Galgani di Camigliano e Massa Macinaia-San Giusto di Compito –, da domani, lunedì 14 luglio attiverà un servizio gratuito a chiamata rivolto alle persone più a rischio, come gli anziani e le persone fragili. Chi ha necessità può rivolgersi telefonicamente alle quattro Misericordie che sono disponibili a recarsi a domicilio per fornire alcuni servizi come, ad esempio, la misurazione dei parametri di base o la consegna della spesa e che possono attivare anche il servizio sanitario nel caso ne riscontrino la necessità.

