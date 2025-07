Il Collettivo ex Gkn | Piano pronto Subito 100 posti di lavoro

Il collettivo ex Gkn celebra il quarto anniversario di una battaglia ancora aperta, riaffermando la propria determinazione e l’impegno a riprendere in mano il futuro di 100 posti di lavoro. Quattro anni non sono un traguardo da festeggiare, ma un richiamo all’indignazione e alla lotta per la dignità dei lavoratori. Ora, con un piano concreto, si riaccende la speranza di un domani migliore.

"Quattro anni non sono un traguardo da festeggiare, ma una ragione per indignarsi": il Collettivo di fabbrica della ex Gkn lo ribadisce a conclusione della due giorni organizzata appunto a quattro anni di distanza da quel 9 luglio 2021 quando la vita dei lavoratori venne stravolta della mail che annunciava il loro licenziamento. Due giorni, venerdì e sabato, che si sono conclusi ieri mattina con l’assemblea dell’azionariato popolare, alla quale "hanno preso parte 700 persone". "Il piano industriale – hanno aggiunto - è pronto a partire. Sarebbe in grado di produrre 100 posti di lavoro, come primo perno della reindustrializzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Collettivo ex Gkn: "Piano pronto. Subito 100 posti di lavoro"

