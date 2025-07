Transitus a Sant’Anna Festa dei cittadini attivi

trasmette energia, creatività e coinvolgimento civico. Dal 18 al 20 luglio, Sant’Anna si trasforma in un palcoscenico di cittadini attivi pronti a condividere passioni e idee, rendendo questa festa urbana un’occasione unica di scambio e partecipazione. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza che celebra il talento e la solidarietà della comunità lucchese, perché questa festa dimostra come insieme possiamo rendere la città più viva e inclusiva.

Dal 18 al 20 luglio torna a Lucca Transitus, la festa urbana promossa dall'associazione Aedo e giunta alla sua quarta edizione. Il quartiere di Sant'Anna diventa protagonista di tre giorni di eventi gratuiti tra arte, musica, teatro e partecipazione. Il cuore del festival sarà il piazzale Sforza, nella sede del circolo Arci 'Laboratorio sociale', dove si alterneranno laboratori, spettacoli e incontri per dare voce a un'altra Lucca, quella che vive fuori dalle Mura, fatta di relazioni, storie e trasformazioni. " Transitus – spiega Satyamo Hernandez, presidente di Aedo – è un invito a muoversi tra centro e periferia, visibile e invisibile, spettatori e protagonisti.

