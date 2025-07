Un danno da 35 miliardi Made in Italy in ginocchio

Un colpo devastante per il nostro patrimonio industriale: l’annuncio degli Stati Uniti di imporre dazi del 30% sui prodotti europei mette a rischio l’intera economia italiana. Con un impatto stimato di circa 35 miliardi di euro all’anno, questa decisione potrebbe penalizzare duramente l’export made in Italy verso il mercato statunitense, principale sbocco per numerosi settori. È il momento di riflettere e trovare soluzioni per tutelare il nostro eccellente patrimonio industriale.

L'annuncio dell'amministrazione Trump di imporre dazi doganali del 30% sui prodotti europei rischia di colpire duramente l'economia italiana, in particolare l'export verso gli Stati Uniti, secondo mercato di sbocco per il Made in Italy. Una misura che, secondo una stima prudenziale dell'Ufficio studi della Cgia, potrebbe tradursi in un impatto economico pari a circa 35 miliardi di euro l'anno per l'Italia. Se già dazi del 10% sono costati 3,5 miliardi e quelli al 20% potrebbero generare un danno fino a 12 miliardi, l'ulteriore salto al 30% comporterebbe un effetto esponenziale: i costi doganali più alti potrebbero infatti innescare effetti indiretti sulle filiere e spingere molte imprese statunitensi a rivedere drasticamente i rapporti commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un danno da 35 miliardi. Made in Italy in ginocchio

