a savio finisce la sagra dello strozzaprete

Ultimo giorno oggi, per non farse scappare le prelibatezze della Sagra dello Strozzaprete di Savio. Un successo che cresce di anno in anno, registrando ad ogni edizione numeri record. Il segreto è semplice: piatti ricchi, sfogline e tanti volontari per una squadra di comunità che non vuole rinunciare al grande momento dell’estate dove vengono serviti migliaia di coperti per palati che arrivano da tutta la regione, e anche oltre. Come spiega Fabio Fabbri, presidente Proloco di Savio, "questa edizione è iniziata veramente col botto. Durante le prime quattro serate abbiamo già più di oltre 4000 presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it