La Festa de l’Unità in formato mini Giovedì prima serata con Montanari

La Festa dell’Unità di Fiesole si prepara a regalare momenti di riflessione e partecipazione, inaugurando il 17 luglio presso la Casa del Popolo. La prima serata, alle ore 21.30, vedrà l’atteso incontro “Palestina e non solo. Il Medio Oriente laboratorio della terza guerra mondiale”, con interventi di figure di spicco come Paola Caridi. Un appuntamento imperdibile per aprire un dibattito cruciale e coinvolgente. Restate sintonizzati per il programma completo!

La Festa de l’Unità di Fiesole, che quest’anno sarà alla Casa del Popolo, conferma l’avvio per giovedì 17 luglio e nell’attesa dell’uscita del programma completo intanto annuncia il primo evento in cartellone. Ad aprire la manifestazione sarà alle ore 21.30 l’incontro dal titolo ’ Palestina e non solo. Il medio oriente laboratorio della terza guerra mondiale ’. Intervengono la giornalista e saggista Paola Caridi, il rettore dell’università per stranieri di Siena Tommaso Montanari, il deputato e responsabile esteri Pd Giuseppe Provenzano e Manfredi Lo Sauro vicepresidente Arci Firenze. Coordina Guendalina Barchielli della Casa del Popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Festa de l’Unità in formato mini. Giovedì prima serata con Montanari

