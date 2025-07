Lavori politica e duelli | I piccoli trofei di Giglioli

Le piccole sfide quotidiane si trasformano in trofei simbolici nella politica di Giglioli, dove ogni inaugurazione diventa un’occasione per alimentare il racconto pubblico. Tuttavia, dietro i festeggiamenti si nascondono spesso mancanze di concretezza e visione d’insieme. L’opposizione dei Riformisti, partendo dall’ultimo esempio della rotatoria sulla SRT 436, evidenzia come le passerelle sostituiscano soluzioni durature, lasciando irrisolti i veri problemi del territorio.

Parte dall’ultima inaugurazione l’arriga dei Riformisti contro la giunta Giglioli. Segnatamente dall’inaugurazione della rotatoria sulla Srt 436. "E’ l’ennesimo esempio di una politica che preferisce il taglio del nastro alla soluzione dei problemi. Un’amministrazione che si racconta ma non agisce, che costruisce passerelle invece che percorsi, che frammenta gli interventi per moltiplicare gli annunci, senza mai offrire una visione d’insieme", attacca il gruppo guidato dall’ex assessore Dem Marzia Fattori. "L’intervento sulla rotatoria, per quanto necessario, non è certo una novità – spiega una nota –: è parte di un progetto molto più ampio, avviato nel 2017 e che riguarda l’intero collegamento tra San Miniato e San Pierino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori, politica e duelli: "I piccoli trofei di Giglioli"

