Più videosorveglianza I Comuni potenziano le telecamere in strada

In un’epoca in cui la sicurezza cittadina è al centro del dibattito, i comuni di Calolziocorte e Olgiate Molgora rafforzano il loro impegno con nuove telecamere di videosorveglianza. I Patti per la sicurezza urbana sottoscritti dai sindaci Marco Ghezzi e Giovanni Battista Bernocco segnano una svolta importante, puntando a tutelare i cittadini attraverso occhi elettronici in attesa dei militari. La strategia si amplia: ecco come le telecamere diventano protagoniste di una città più sicura...

Occhi elettronici in attesa dei militari. Mentre si valuta la proposta di inviare i soldati dell’esercito a Calolziocorte e a Olgiate Molgora, i sindaci dei due paesi Marco Ghezzi e Giovanni Battista Bernocco hanno sottoscritto in prefettura a Lecco i Patti per la sicurezza urbana, che prevedono, tra il resto, l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale. A Calolziocorte saranno installate 18 nuove telecamere, a Olgiate 19, anche per il controllo e la lettura automatica delle targhe di veicoli sospetti. Due nuovi varchi elettronici saranno allestiti pure a Ballabio, mentre a Santa Maria Hoè l’impianto esistente sarà potenziato con altri 12 occhi elettronici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più videosorveglianza. I Comuni potenziano le telecamere in strada

