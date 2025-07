Così rinasce il vecchio ospedale Alloggi parcheggi e tanto verde

Cos236 rivoluziona il volto di Massa, trasformando un’area storica e abbandonata in un vivace quartiere con alloggi, piazze, parcheggi, uffici e negozi, immersi in un verde rigoglioso. Dopo anni di attesa, il progetto prende finalmente vita grazie alla variante approvata dalla giunta comunale, riaccendendo le speranze di una comunità desiderosa di rinnovamento. È l’inizio di una nuova era per questa città, pronta a riscoprire il suo cuore pulsante.

Nuove case, piazze e parcheggi. Ma anche nuovi uffici e negozi. E tanto verde. Tutto questo – un vero e proprio nuovo quartiere – sorgerà nell’area del vecchio ospedale di Massa, da anni abbandonato a parte una breve parentesi durante il Covid. Si tratta del vecchio Accordo di programma del 2013, e modificato nel 2014, tra Comune e Asl che ora sarà riproposto attraverso una variante approvata in questi giorni dalla giunta comunale. Quell’accordo, infatti, è decaduto trascorsi cinque anni dal Regolamento urbanistico del 2019. Di qui la necessità di una variante, finalizzata alla reiterazione delle previsioni urbanistiche di quell’Accordo di programma, attivando la procedura di verifica semplificata di assoggettabilità al procedimento di Vas (Valutazione ambientale strategica) che illustra il piano, definisce gli obiettivi da perseguire e contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Così rinasce il vecchio ospedale. Alloggi, parcheggi e tanto verde

