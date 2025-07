Pinocchio nel parco del Castagneto

Se amate le storie magiche e il fascino della natura, non potete perdere l'appuntamento con "Pinocchio nel Parco del Castagneto". Dopo il grande successo dello scorso anno, il Parco Letterario Policarpo Petrocchi di Castello di Cireglio torna a incantare grandi e piccini con questa suggestiva iniziativa, in collaborazione con MelampoTeatro. Sabato 19 luglio, immergetevi in un mondo di fantasia tra il profumo delle castagne e le emozioni del teatro all'aperto. Un’esperienza da non lasciarsi sfuggire!

Torna il "Teatro nel Castagneto", l’iniziativa che il Parco Letterario Policarpo Petrocchi di Castello di Cireglio ha organizzato per la prima volta lo scorso anno e che ripropone ancora in collaborazione con MelampoTeatro ad animare il bel castagneto in localitĂ Santa (appena 400 metri fuori da Castello di Cireglio, lungo un sentiero in leggera salita), sabato prossimo, 19 luglio. Protagonista della serata (alle 16.30 e in replica alle 18.30) sarĂ un grande classico della letteratura italiana " Le avventure di Pinocchio ". Lo spettacolo s’intitolerĂ " Pinocchio nel ventre del grande pesce ", con Giovanni Fochi, Giulia Ferri, Riccardo Mangoni e Alessio Lecis e con la partecipazione di Sofia Bronzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pinocchio nel parco del Castagneto

