Tiro con l’arco storico Alessia Fagiani pronta per europei e mondiali

La costanza e la passione per l’arco storico hanno regalato due importati risultati alla montegiorgese Monia Fagiani, da poche settimane campionessa italiana di tiro con l’arco storico, che farà parte della delegazione Azzurra per i due maggiori eventi della specialità. Monia Fagiani è stata convocata a far parte della nazionale azzurra di arco storico per partecipare alla ‘Historical Archery World Championships’ campionato del mondo che si terrà a Gyula, in Ungheria, dal 20 al 26 agosto, e, recentemente, per partecipare al campionato europeo specialità ‘Tiro con l’Arco da Caccia’, che si svolgerà a Spišské Vlachy (in Slovenia) dal 10 al 16 agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it