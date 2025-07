Scena muta alla maturità minacce a parte

L’esame di maturità 2025 entrerà nella storia come il trionfo della scena muta, un gesto di protesta e rivolta contro un sistema percepito come oppressivo. Studenti che, con narcisismo e coraggio, hanno deciso di esprimere il loro dissenso senza parole, sfidando i tradizionali voti e le autorità scolastiche. È una rivoluzione silenziosa, ma potente, che segna un nuovo capitolo nel rapporto tra giovani e istruzione. La domanda ora è: cambierà qualcosa?

Gullo*?esame di stato 2025 sarà ricordato per un certo numero di studenti che hanno fatto scena muta all'esame orale, esibendo una narcisistica protesta contro il sistema, i voti, i docenti (o i presidenti) ossessivi che pare abbiano osato porre delle domande e, orrore!, dare, durante la carriera scolastica, dei numeri che si chiamano - nel gergo inventato da un filosofo del Novecento, Giovanni Gentile, che era pure fascista - voti. Avevano già, questi studenti ottenuto il numero di crediti e di voti agli scritti per essere promossi (almeno 60) e non hanno rischiato nulla di letale. Aggiungiamo che, con la griglia patriziobianchesca ripresa da Valditara, il voto minimo all'orale è 2,5 e verifichiamo che hanno preso 62 o 63.

