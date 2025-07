Largo Riviera a Tirrenia. Desolazione e degrado nel cuore della movida.

richiamo di un passato sfiorito e di un presente che cerca di rinascere. Mentre il cuore pulsante della movida locale si perde tra abbandono e decadenza, emergono le sfide e le speranze di una comunità che non si arrende. È qui, in questo scenario di desolazione, che si intrecciano storie di resilienza e desiderio di rinascita, pronte a scrivere un nuovo capitolo.

"Meglio fallire nel proprio compito che avere successo in quello degli altri". È la scritta che campeggia sulle tavole di legno inchiodate all’ingresso del vecchio pub Piccadilly, giù in fondo alle scale di Largo Riviera, a Tirrenia. Scale ricoperte di escrementi di rondine, simbolo del degrado che oggi accompagna quello che un tempo era uno dei luoghi più vivaci del litorale. Quelle parole, scolpite sul legno ormai marcito, sembrano il testamento malinconico di una stagione irrimediabilmente passata. Negli anni d’oro, la zona era un punto di riferimento per giovani, turisti e villeggianti. Il pub con il biliardo, il night club e la storica discoteca del Carosello animavano le serate estive con il celebre appuntamento del "martedì sera". 🔗 Leggi su Lanazione.it